Работники банка спасли кировчанку от мошенников

Преступник убедил женщину оформить кредит на себя и планировал получить эти деньги.

На днях 49-летней кировчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что «некто пытается оформить на её имя кредит». Чтобы лишить этого «преступника» возможности получить займ, «сотрудник банка» предложил женщине получить кредит раньше, таким образом исчерпать доступный лимит.

Испуганная клиентка так и поступила – запросив у банка более полумиллиона рублей. Далее, её собеседник рекомендовал обналичить средства, и положить их на «на специальный защищенный счёт». На счастье женщины, сама она не справилась с этой операцией и обратилась за помощью к настоящим сотрудникам банка. Они выслушав историю вызвали полицейских.

Сейчас стражи правопорядка выясняют личность звонившего преступника.

Ранее мы сообщали, что лжебанкир обманул кировчанку на полмиллиона рублей.

Фото: avatars.mds.yandex.ne