Работники банков обманули кировчанку на 2 миллиона рублей

Жительница Кирова потеряла больше 2 миллионов рублей, вступив в диалог с телефонными мошенниками.

Инцидент произошел в областном центре. 47-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили «клиентке», что мошенники пытаются снять деньги с ее карты. Чтобы избежать этого, надо оформить несколько займов, тем самым исчерпав кредитный лимит.

Полученные деньги звонившие попросили перевести на спецсчета. Для этого женщину убедили купить телефон с чипом бесконтактной оплаты и привязать к нему «безопасную» банковскую карту с нужными реквизитами.

Действуя по инструкции, кировчанка перевела 2,1 миллиона рублей на чужие счета. Усомниться в правильности своих действий женщину заставил последний звонок «сотрудника регионального управления Следственного комитета». Мужчина сообщил, что мошенники пытаются получить кредит от лица женщины еще в одном банке на сумму 1 миллион рублей.

Кировчанка положила трубку, но через некоторое время перезвонила «следователю». Номер действительно принадлежал одному из ведомств. Однако там женщине сказали, что не связывались с ней. Тогда кировчанка обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

Ранее в соцсетях сообщили о новой схеме мошенничества, связанной с вакцинацией от коронавируса.