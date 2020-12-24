Работники городской библиотеки просят кировчан поделиться настольными играми

Их разместят в игровом уголке.

В библиотеке имени Альберта Лиханова читатели могут не только взять книги. Так, по выходным здесь проходят занятия с маленькими детьми, встречи по интересам: любителей романтики, филателистов и другие. Чтобы разнообразить гостям досуг, в библиотеке его сотрудники хотят принять в дар настольные игры. Их разместят в отделе искусств, электронной информации и периодики. Там уже есть игровой уголок, где читатели занимаются творчеством, собирают пазлы, пока родители выбирают себе литературу. Планируется, что там же разместят настолки для подростков.

— Нам не хватает в нашей игротеке настольных игр, но не только для дошкольников, а для всех, кто желает проводить свободное время в стенах библиотеки весело, в маленькой или большой компании! Наверняка у вас есть настольные игры, в которые вы больше не играете, вы можете подарить им вторую жизнь, — предложили сотрудники.

Уточнить подробности можно по телефону 32-19-99.

Фото: vk.com/lihbibl