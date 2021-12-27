«Ралли Вятка»: 4 автомобиля не дошли до финиша

В выходные Киров превратился в столицу автогонок России. 25 и 26 декабря у нас прошёл I этап Кубка России по ралли в новом сезоне 2022 года, а также Чемпионат Кировской области 2021 года.

Для участников были приготовлены сразу несколько испытаний. Гонщики проходили трассу как днём, так и в ночные часы. В первый день соревнований в Кирове произошёл снежный буран. Ветер ломал ветви и ронял целые деревья, видимость была снижена, а трасса засыпана снегом. Однако погодные условия не стали помехой для гонок.

Известно, что в автогонках участвовали настоящие звёзды. К нам в город приехали и участники чемпионатов мира и Европы, а также действующие чемпионы страны по авторалли. Соревнования оказались зрелищными. Спортсмены демонстрировали мастерство и шоу. Но не всем удалось дойти до финиша. Четыре экипажа из 19 сошли с дистанции.

Не менее эффектным получился и чемпионат Кировской области. 22 команды преодолели подготовленную трассу, демонстрируя порой опасные манёвры. Зрителей в этом году на гонках не было. Зато была организована прямая трансляция. Люди из разных уголков страны могли наблюдать за действием. А награждали гонщиков прямо в автомобилях. Такое экспресс-награждение было организовано впервые.