Раненому на Украине кировскому солдату вручили орден Мужества

Боец из Кировской области Егор Верещагин награжден орденом Мужества. Награду бойцу вручил замминистра обороны Александр Фомин в центральном военном госпитале имени Вишневского.

Ефрейтор Егор Верещагин участвовал в спецоперации в качестве разведчика-оператора. Он маскировал КамАЗы, когда начался минометный обстрел. Боец был ранен и лишился ноги.

— Не ожидал, что получу орден за борьбу с нацизмом. Наши деды 70 лет назад с этим боролись, а сейчас почему-то опять это начинается, — говорит Егор.

Несмотря на тяжелое ранение, боец не унывает. В настоящее время он проходит реабилитацию и даже начал снова заниматься спортом на брусьях и турнике.

— На сегодняшний день чувствую себя потрясающе, как будто и не потерял ногу, — рассказал кировчанин.

Своим сослуживцам Егор желает мужества и смелости, чтобы они «шли только вперед».

Кроме Егора, награды получили еще 8 бойцов, раненых в ходе спецоперации.

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