Расходы бюджета Кировской области в 2022 году составят 76,2 млрд рублей

В 2022 году расходы бюджета Кировской области составят 76,2 миллиарда рублей. Доходы при этом прогнозируются в размере 74,8 миллиарда. Об этом стало известно по итогам публичных слушаний проекта областного бюджета на ближайшие 3 года.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, бюджет традиционно будет социально ориентированным. В нем заложена модернизация системы здравоохранения, строительство новых школ и домов культуры, поддержки молодых семей и людей пожилого возраста.

Одной из приоритетных задач правительства станет увеличение налогового потенциала для обеспечения расходных обязательств и сбалансированности бюджета.

— Показатели собственных доходов областного бюджета, за исключением прошлого года, ежегодно растут. По итогам 2021 года планируется рост поступлений в 1,5 раза к уровню 2016 года. Отмечается и рост поступления собственных доходов в текущем году, что свидетельствует о росте экономики.

Глава региона также добавил, что составленный проект бюджета обеспечивает решение всех первоочередных расходов.

Глава минэкономразвития Наталья Кряжева отметила, что в 2022-2024 годах тенденция к росту ключевых показателей социально-экономического развития области сохранится. Так, по прогнозам специалистов, в 2022 году рост промышленного производства составит порядка 2 процентов. Эта цифра будет достигнута за счет увеличения производства лекарств, химического производства, пищевых продуктов, электрооборудования и деревообработки. Объемы производства в сельском хозяйстве останутся на уровне 2020 года.

Ведущими инвестотраслями в Кировской области останутся обрабатывающие производства, сельское хозяйство, деятельность, связанная с транспортировкой и хранением, с обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также по операциям с недвижимым имуществом.

Исходя из этого, доходы областного бюджета на 2022 год планируются в размере 74,8 миллиарда рублей. 41,3 миллиарда из этой суммы – больше половины – будут собственные доходы, полученные от НДФЛ, налога на прибыль и акцизов.

Как отметила министр финансов Лариса Маковеева, в проекте бюджета сохранены все меры налоговой поддержки и учтены потери местных бюджетов из-за отмены ЕНВД с 2021 года.

Объем расходов областного бюджета на 2022 год составит 76,2 миллиарда рублей. Приоритетом при расчете затрат остается социальная сфера: сохранение действующих государственных и муниципальных учреждений, выплата зарплат бюджетникам, исполнение социальных обязательств перед жителями и реализация национальных проектов.

На реализацию 11 нацпроектов в 2022 году будет направлено 14,6 миллиарда рублей. 5,1 из них – средства областного бюджета. Расходы были увеличены по проектам «Образование», «Жилье и городская среда, «Безопасные и качественные дороги».

Так, по нацпроекту «Образование» в ближайшие 3 года планируется построить 13 школ (12 в Кирове и 1 в Нолинске), создать 3 «IT-куба» и 5 «Кванториумов». Также дополнительные средства будут выделены на горячее питание для младших школьников и на доплаты за классное руководство.

В 2022 году будут сохранены все действующие меры социальной поддержки жителей. В частности, это касается выплат на детей от 3 до 7 лет.

На развитие физкультуры и спорта в 2022 году будет направлено 582,4 миллиона рублей. На эти деньги будет обеспечен тренировочный процесс спортсменов, их участие в соревнованиях разного уровня. Также до 2025 года во всех муниципальных районах и округах будут оборудованы площадки ГТО.

По нацпроекту «Культура» будет построен дом культуры в поселке Соколовка Зуевского района, проведен ремонт в детской школе искусств Нолинского района, открыты 5 модельных библиотек и закуплены инструменты для 6 школ искусств.

Что касается благоустройства, то в 2022 году планируется обустроить 136 дворов и общественных пространств. Также в рамках создания комфортной городской среды будут реализованы проекты – победители всероссийского конкурса в Вятских Полянах и Яранском городском поселении.

До конца 2023 года в Кировской области планируется расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

На ремонт и содержание дорог в 2022 году будет потрачено 7,6 миллиарда рублей.

Как подытожил Игорь Васильев, все предложения и замечания, поступившие во время публичных слушаний, будут проанализированы и учтены.