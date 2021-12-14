Расписание дополнительных поездов из Кирова на новогодние праздники

Представлено расписание дополнительных поездов, которые свяжут в новогодние праздники Киров с Москвой и Санкт-Петербургом.

Поезд №237/238 Киров — Москва будет отправляться 24, 27, 28, 29 и 30 декабря, а также 2-9 января в 1:25 и прибывать в столицу в 14:13.

Из Москвы он отправится в 22:25 и прибудет в Киров в 12:25.

Поезд №251/252 Киров — Москва отправится 29 декабря в 21:49 и прибудет в столицу на следующий день в 21:45.

Отправление из Москвы — 28, 29 и 30 декабря в 21:20, прибытие в Киров — в 13:07.

Поезд № 223/224 Киров — Санкт-Петербург будет отправляться 24 и 28 декабря, 1, 5 и 9 января в 10:56, прибытие — на следующий день в 11:12.

Из Санкт-Петербурга он отправится 25 и 29 декабря, 2, 6 и 10 января в 16:02 и прибудет в Киров в 14:11.

Фото np43.ru