Рассматривается возможность выделения Вятским Полянам дополнительных автобусов

В Вятских Полянах состоялась встреча депутатов городской думы с главой города Валерием Машкиным и депутатом областного Законодательного Собрания Равилем Нургалеевым по вопросам организации на территории муниципального образования общественных перевозок.

Напомним, обращения от жителей Вятских Полян по поводу движения автобусов начали поступать в первых числах декабря после смены автоперевозчика: изменилось расписание рейсов, сократилось их количество. Горожане просят вернуть прежнего автоперевозчика – АО «Вятскополянская автоколонна №1322», которое обсуживало городские маршруты до 1 декабря, пока не закончился срок действия муниципального контракта.

Однако, как пояснил в ходе встречи Валерий Машкин, руководство автопредприятия отказалось от участия в электронном аукционе на право осуществления пассажирских перевозок. По словам главы города, переговоры с руководством предприятия на эту тему велись, предлагалось выйти на аукцион.

– Руководителей автоколонны не удовлетворила сумма контракта, которую они посчитали заведомо убыточной для своего предприятия, – рассказал Валерий Машкин. – По их расчетам, для покрытия убытков автопредприятия надо втрое больше. Однако городской бюджет такую сумму предложить не может. Соответственно муниципальный контракт на 1 700 000 рублей заключается с единственным участником аукциона – ООО «Краснополянская автоколонна», стопроцентным собственником которого является Вятскополянский район.

С 1 декабря автобусы «Краснополянской автоколонны» уже начали обслуживать городские маршруты. Для части жителей новое расписание оказалось неудобным. Были и нарушения графика движения автобусов из-за поломки машин: как отмечает директор «Краснополянской автоколонны» Владимир Овечкин, техника у предприятия действительно старая и требует ремонта. Он обратился к жителям города с просьбой отнестись к ситуации с пониманием: «Мы учтем интересы всех пассажиров – и городских, и сельских».

В свою очередь депутаты городской думы и представители администрации города обратились к руководителям предприятий с просьбой по возможности временно – в переходный период – организовать доставку своих сотрудников на работу. Как сообщили в министерстве транспорта Кировской области, в настоящее время совместно с администрацией города Вятские Поляны рассматриваются пути решения всех обозначенных вопросов, в том числе в части выделения муниципалитету дополнительных автобусов. Транспортная проблема будет решена, подчеркнули в минтрансе.