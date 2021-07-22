Районные больницы Кировской области получили новые автомобили

Губернатор Игорь Васильев вручил главным врачам районных медучреждений ключи от машин.

Больничные автопарки пополнили десять машин УАЗ «Медицинская служба», семь — «УАЗ Патриот» и три УАЗа для перевозки пассажиров и грузов.

Они отправятся в Богородский, Верхошижемский, Вятскополянский, Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, Опаринский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Советский, Сунский, Тужинский, Уржумский, Фаленский, Шабалинский и Яранский районы.

Автомобили задействуют для выездов на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов.

В общей сложности за пять лет в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области» планируется приобрести 385 автомобилей. 105 из них — уже в этом году. В июне в регион уже поступили шесть машин LADA Largus.

«Важно, что правительство и президент разрабатывают такие программы модернизации системы здравоохранения. В них учтена комплексность решений – транспорт, закупка оборудования, подготовка квалифицированных кадров. В результате появятся рабочие места с хорошей техникой и ремонтом, а выпускники вузов и колледжей будут с удовольствием приходить на работу в медицинские учреждения», – прокомментировал Игорь Васильев.

Главный врач Кировской областной больницы Вадим Ральников отметил, что новая техника сделает более доступной медпомощь в сельских территориях.

«Транспорт нужен и для своевременной эвакуации в лечебные учреждения, чтобы пациенты получали специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь», – сказал он.

По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Сергея Одношивкина, за последние три года в учреждение поступило 176 автомобилей. Сейчас автопарк скорой помощи — 329 машин, которые используются на территории области. Также действует ремонтная база, благодаря чему удаётся поддерживать автомобили в технически исправном состоянии.

В числе других новый автомобиль получила Малмыжская районная больница. В мае в ходе поездки губернатора к нему обратились местные жители с просьбой приобрести машину скорой помощи. Игорь Васильев пообещал решить вопрос.

«Это была очень актуальная проблема. Район разделен рекой — на другом берегу проживает около 4000 человек, и требовалась новая машина. После встречи с губернатором прошло два месяца, и сегодня мы с главврачом приехали получать автомобиль», — говорит депутат Заксобрания области Ильгиз Бурханов.

Новые машины дополнительно оборудованы приемным устройством со складными носилками. Это позволяет в случае необходимости перевозить лежачего больного и двух сопровождающих врачей. В салоне — система кондиционирования, все автомобили имеют полный привод.