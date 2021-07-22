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Районные больницы Кировской области получили новые автомобили

Вадим Шабалин Главное, Новости, Общество

Губернатор Игорь Васильев вручил главным врачам районных медучреждений ключи от машин.

Больничные автопарки пополнили десять машин УАЗ «Медицинская служба», семь — «УАЗ Патриот» и три УАЗа для перевозки пассажиров и грузов.

Они отправятся в Богородский, Верхошижемский, Вятскополянский, Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, Опаринский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Советский, Сунский, Тужинский, Уржумский, Фаленский, Шабалинский и Яранский районы.

Автомобили задействуют для выездов на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов.

Районные больницы Кировской области получили новые автомобили

В общей сложности за пять лет в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области» планируется приобрести 385 автомобилей. 105 из них — уже в этом году. В июне в регион уже поступили шесть машин LADA Largus.

«Важно, что правительство и президент разрабатывают такие программы модернизации системы здравоохранения. В них учтена комплексность решений – транспорт, закупка оборудования, подготовка квалифицированных кадров. В результате появятся рабочие места с хорошей техникой и ремонтом, а выпускники вузов и колледжей будут с удовольствием приходить на работу в медицинские учреждения», – прокомментировал Игорь Васильев.

Главный врач Кировской областной больницы Вадим Ральников отметил, что новая техника сделает более доступной медпомощь в сельских территориях.

«Транспорт нужен и для своевременной эвакуации в лечебные учреждения, чтобы пациенты получали специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь», – сказал он. 

По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Сергея Одношивкина, за последние три года в учреждение поступило 176 автомобилей. Сейчас автопарк скорой помощи — 329 машин, которые используются на территории области. Также действует ремонтная база, благодаря чему удаётся поддерживать автомобили в технически исправном состоянии.

Районные больницы Кировской области получили новые автомобили

В числе других новый автомобиль получила Малмыжская районная больница. В мае в ходе поездки губернатора к нему обратились местные жители с просьбой приобрести машину скорой помощи. Игорь Васильев пообещал решить вопрос.

«Это была очень актуальная проблема. Район разделен рекой — на другом берегу проживает около 4000 человек, и требовалась новая машина. После встречи с губернатором прошло два месяца, и сегодня мы с главврачом приехали получать автомобиль», — говорит депутат Заксобрания области Ильгиз Бурханов.

Новые машины дополнительно оборудованы приемным устройством со складными носилками. Это позволяет в случае необходимости перевозить лежачего больного и двух сопровождающих врачей. В салоне — система кондиционирования, все автомобили имеют полный привод.

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Вадим Шабалин