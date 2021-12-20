Районным СМИ вручили награды от Кировской области

Губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин провели встречу с главными редакторами районных СМИ. Победителям конкурса «Медиа мастер» вручили награды и благодарственные письма.
Игорь Васильев отметил, что такие встречи стали хорошей традицией в этом году и поднятые вопросы находят решение. «Материалы, которые публикуются в ваших газетах, всегда актуальны, наполнены аналитикой, затрагивают интересы каждого жителя района», — сказал он вместе со словами благодарности и новогодними пожеланиями.
«Пусть сбываются ваши желания, а работа приносит радость. Желаю, чтобы в ваших коллективах и семьях всё было хорошо, всё удавалось. Счастья, здоровья!», — обратился к редакторам Александр Чурин.
Награждены в номинациях:
- «Лучшая районная газета – 2021»: «Кировская искра» (Уржумский район),
- «Лучшая группа районной газеты в социальных сетях»: «Слободские куранты» (Слободской район),
- «Добрые перемены: нацпроекты в районах»: «Слободские куранты» (Слободской район),
- «Межнациональный мир»: «Вятско-Полянская правда» (Вятскополянский район),
- «Верность профессии – 2021»: газета «Вятско-Полянская правда»,
- «Реальные дела43»: «Сельский маяк» (Фаленский район),
- «Журналист года. Районное СМИ»: Татьяна Князева, «Знамя. Газета Подосиновского района».