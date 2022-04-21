Районы Кировской области поддержали передачу полномочий по водоснабжению на областной уровень

Представители районов Кировской области высказались за передачу полномочий по водоснабжению на областной уровень.

Создание единого гарантирующего поставщика обсудили на заседании рабочей группы под руководством председателя областного правительства Александра Чурина. Он подчеркнул, что решение основных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения остается одной из приоритетных задач правительства.

— Проект «Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Кировской области» определен приоритетным в рамках кураторства социально-экономического развития ПФО. Его реализация подразумевает перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти. Для подготовки проекта соответствующего закона была создана рабочая группа, — сказал Александр Чурин.

Участники рабочей группы обсудили этапы перевода муниципального имущества на областной уровень, организацию работ по устранению коммунальных аварий, а также наполнение штата и закупку техники и оборудования.

Глава минстроя Игорь Селезнев напомнил, что на сегодняшний день услуги по водоснабжению и водоотведению в Кировской области оказывают 232 организации. При этом износ инженерных сооружений составляет 76 процентов, а в 39 муниципалитетах качество питьевой воды не соответствует нормативам.

Частные компании уходят с рынка, поэтому районные администрации вынуждены передать сети МУПам или сдавать в аренду. Заниматься обновлением коммуникаций в такой ситуации никто не будет, отметил Игорь Селезнев.

— Практика показывает, что исправить ситуацию может только мощное, ресурсоёмкое предприятие, имеющее значительный опыт и профессиональный коллектив, — подчеркнул министр.

По поручению губернатора Игоря Васильева правительство области предложило модель единого государственного гарантирующего поставщика услуги по водоснабжению и водоотведению на всей территории региона. Инициативу поддержал Минстрой РФ, аппарат полпреда президента РФ в ПФО и президент России.

Появление единого государственного поставщика поможет объединить организации, осуществляющие функцию водоснабжения и водоотведения. Это позволит автоматизировать управление активами и оптимизировать расходы. Крупная компания сможет привлечь ресурсы проекта «Чистая вода» и провести модернизацию устаревшей инфраструктуры. Это, в свою очередь, приведет к повышению качества воды.

Инициативу поддержала глава Белохолуницкого района, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» Татьяна Телицына. По ее словам, ситуация с водоснабжением и водоотведением в районах области разная. Так, в Белой Холунице проблем на сегодня нет, однако система изнашивается и через несколько лет потребует обновления.

— Мы понимаем, что каждый район в отдельности не сможет получить федеральное финансирование. Даже проектную документацию разработать, чтобы заявиться на финансирование Фонда реформирования ЖКХ. Решение – объединение, — отметила Татьяна Телицына.

Глава Санчурского муниципального округа Александр Попов добавил, что решение об объединении коммунальной инфраструктуры уже приняли многие соседние регионы. Благодаря этому они могут привлекать федеральные средства на обновление сетей.

Все предложения, высказанные на встрече, будут учтены, подытожил Александр Чурин. На следующем заседании участники рабочей группы обсудят этапы работы новой структуры.