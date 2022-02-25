Районы Кировской области получили 7 пожарных машин

Кировская область получила 7 пожарных автомобилей, оснащенных всем необходимым для ликвидации пожаров и последствий ДТП.

Машины поступят в 7 населенных пунктов: Песковку, Пинюг, Торфяной, Медведок, Косино, Кордягу и Светлополянск. Цена вопроса – 54 миллиона рублей.

— Как говорят пожарные: «Любой пожар можно потушить стаканом воды, если вовремя ее доставить». Поэтому наличие таких машин позволяет нам говорить о том, что мы будем успешно справляться и с лесными пожарами в первые сутки их возникновения. Такую работу надо продолжать, и правительство области выделяет на это средства. Всего за последние 4 года было приобретено 14 пожарных автомобилей и 2 аварийно-спасательных автомобиля почти на 120 миллионов рублей, — сказал губернатор Игорь Васильев, передавая машины сотрудникам региональной пожарно-спасательной службы.

Автомобили рассчитаны на 8 кубов воды. Этого достаточно, чтобы тушить огонь в течение 40 минут. Есть пенообразователь для ликвидации горения горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Новая техника пойдет на замену старым автомобилям и окажет помощь в защите населения от бытовых и лесных пожаров.