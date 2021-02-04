Раздача листовок насколько эффективны такие промо-акции

Одна из самых востребованных типов промо-акций является раздача листовок. О том на сколько раздача листовок эффективна эффективна и как ее организовывать вы узнаете с данной статьи.

Раздача листовок – это один из наиболее действенных способов оповещения широкой аудитории об определенном событии. При минимальных вложениях можно донести нужную информацию до максимального количества потенциальных клиентов. В результате заказчик сможет решить требуемые ему цели: от привлечения внимания публики до повышения продаж.

В чем суть таких специалистов

Листовки, буклеты и флаера можно использовать для:

популяризации бренда;

оповещения клиентов об определенном событии (акции и скидки, открытие заведения, проведение масштабного BTL-мероприятия и пр.);

рекламы конкретных товаров и т. д.

Яркие и заметные раздаточные материалы позволяют заинтересовать публику. Грамотно продумав дизайн листовок, можно добиться от пользователей существенного отклика. При этом немаловажную роль играют и сами специалисты, которые распространяют рекламу. Они могут взаимодействовать как со всеми прохожими, так и только с целевой аудиторией. Кроме того, их опрятный внешний вид и улыбка на лице формируют положительное впечатление и о продвигаемом продукте. А благодаря грамотному консультированию потенциальных покупателей можно добиться максимальных продаж. Именно поэтому мы советуем не набирать персонал с улицы, а привлекать уже опытных и обученных специалистов на сайте https://btl-me.ru/uslugi/flyer.

Как могут работать промо-специалисты

Существует несколько способов распространения рекламных материалов:

передача листовок непосредственно в руки потенциальных клиентов;

размещение флаеров под автомобильными дворниками;

распространение листовок по почтовым ящикам.

Наиболее эффективным считается первый метод. В таком случае промоутер действует напрямую, что повышает отклик целевой аудитории. Кроме того, есть вероятность живого общения, во время которого промоутер сможет проконсультировать клиента, чтобы подогреть его интерес.

Преимущества раздачи листовок

У таких рекламных мероприятий есть несколько существенных плюсов:

простота организации;

охват широкой аудитории;

доступная стоимость рекламы.

Проводить раздачу листовок следует в людных местах, таких как оживленные перекрестки, торговые центры, станции метро и пр. Если вы планируете заняться распространением рекламных материалов, советуем обратиться в агентство «МЫ» – там вам помогут организовать любую BTL-акцию под ключ.