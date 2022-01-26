Размер автокредита в России обновил исторический максимум

По итогам декабря-2021 средний размер автокредитов, выданных в России, обновил исторический максимум. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средняя сумма кредитования на покупку авто составила 1,28 миллиона рублей. Это на 4 процента больше, чем в ноябре, и на 28 процентов превышает размер автокредита в декабре 2020 года.

Самые большие автокредиты берут жители столиц. 1,9 миллиона на покупку авто готовы взять москвичи, 1,5 миллиона – жители Московской области и 1,4 миллиона – жители Санкт-Петербурга.

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