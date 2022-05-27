Разрешения на добычу кабана распределили в Кировской области

В министерстве охраны окружающей среды распределили разрешения на добычу кабана в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области.

С 2017 г. в регионе внедрён принципиально новый порядок проведения этой процедуры: разрешения на лося, кабана и медведя распределяются методом случайной выборки. Значительная их часть распределяется среди тех, кто внёс вклад в охрану и воспроизводство охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях.

Ежегодно в процедуре распределения участвует свыше 5 тыс. человек.

Список охотников, имеющих право на получение разрешения на добычу кабана на предстоящий сезон, опубликован на сайте управления охраны и использования животного мира.

Разрешение необходимо получить в течение 20 календарных дней, по 18 июня включительно. Для этого необходимо подать заявление — лично через портал государственных услуг или многофункциональные центры.

Выдача разрешений осуществляется по адресу: г.Киров, ул.Володарского д. 82, каб. 12 (тел. 27-27-55 (доб. 5513).

Если заявление не подано в установленный срок, право получения разрешения переходит первому из охотников, находящихся в резерве. Он будет уведомлен об этом в течение пяти дней..