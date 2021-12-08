Развитию заречной части Кирова поможет водовод из Корчемкино

Кировский МУП «Водоканал» разработал проект, рассчитанный на два года, согласно которому планируется проложить новую нитку водовода в мкр. Коминтерновский через прокол под рекой Вяткой.

Сейчас трубопровод проходит по старому мосту, что создает определенные риски, в том числе замерзания при низких температурах. Однако снабжение заречной части от водозабора в Корчемкино рассматривается только как альтернативный источник кроме действующих артезианских скважин, подчеркнул директор «Водоканала» Дмитрий Ухин на заседании комиссии кировской гордумы.

На данный момент в мкр. Коминтерновском восемь скважин, и предприятие провело их модернизацию: установило новые насосы, изменило уровни отбора воды. Качество последней обычно соответствует СанПиН, но в период половодья бывает превышение ПДК таких микроэлементов как бор, барий и кремний. Новые же скважины бурить негде, что может сдерживать развитие территории без дополнительного источника водоснабжения из Корчемкино.