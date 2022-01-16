Разыскиваемый за побои кировчанин попался на дебоше в магазине

В Кирове росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске.

На днях около 11 часов вечера сработала кнопка тревоги в магазине на ул. Гайдара областного центра. Туда тотчас прибыл наряд вневедомственной охраны. Виновником вызова оказался 32-летний кировчанин, который, по словам кассира, вызывающе и агрессивно вёл себя, матерился и не реагировал на замечания.

Росгвардейцы установили личность задержанного и выяснили, что тот уже находится в розыске за нанесение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Мужчину отвезли в полицию.