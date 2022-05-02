Разыскиваемый за преступления под угрозой ножа потребовал сигареты у продавца и попался

В Кирове росгвардейцы задержали разыскиваемого за совершение нескольких преступлений.

Преступление произошло около четырёх часов утра в круглосуточном магазине на ул. Попова. 43-летний местный житель вошел туда, достал нож и потребовал у продавца выдать ему сигареты. Кассир нажал кнопку тревоги, и туда немедленно прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны.

Он изъял нож у подозреваемого и установил его личность. Выяснилось, что он находится в розыске за возможное совершение ещё нескольких преступлений. Мужчину доставили в полицию для разбирательства.