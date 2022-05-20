Разыскиваемый за угон кировчанин попался за дебош в кафе

Кировские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске человека.

43-летний кировчанин вызывающе вёл себя в питейном заведении, громко матерился и не хотел успокоиться. Сотрудникам пришлось нажать кнопку тревоги и вызвать патрульный наряд вневедомственной охраны.

Экипаж угомонил мужчину, установил его личность и выяснил, что тот находится в федеральном розыске за преступление по 166 статье УК РФ (угон транспортного средства без цели хищения). Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.