«Регион-43 в лицах»: губернатор Кировской области поздравил участниц Интернет-проекта

Накануне Женского дня 8 Марта в библиотеке имени А.И.Герцена прошла встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с кировчанками, ставшими героинями проекта «Регион 43 в лицах». Это — рубрика, стартовавшая во всех социальных сетях главы региона летом прошлого года.

Еженедельно по вторникам жители знакомятся с историями людей, которые добились высоких показателей в той или иной сфере. Сегодня героини рубрики – представительницы разных профессий из разных уголков региона.

Участницы встречи рассказали губернатору, чем занимаются сегодня и какие у них планы на будущее. За праздничным столом собрались представительницы разных сфер и профессий: сферы здравоохранения, образования, спорта, промышленности, сельского хозяйства и культуры. Успехи многих отмечены на федеральном уровне.

В лице участниц проекта Игорь Васильев поздравил всех жительниц Кировской области с праздником весны – Международным женским днём.

— 8 Марта – это замечательный весенний праздник, который поднимает настроение всем, — сказал Игорь Васильев. — Желаю вам здоровья, успехов в профессиональной сфере, счастья, семейного благополучия и весеннего настроения.

Екатерина Садакова

Екатерина Садакова ординатор Центра онкологии и медицинской радиологии, автор проекта-победителя конкурса Росмолодежи «Я буду жить!» стала одной из четырёх волонтеров-медиков, получивших награду от президента России. В День добровольца Владимир Путин лично поблагодарил кировского волонтёра-медика и вручил ей медаль Луки Крымского.

Наталья Муратова

В период пандемии под руководством главного врача Натальи Муратовой Кировская областная клиническая детская больница преобразовалась в клинику европейского уровня.

Маргарита Макеева

Участница встречи Маргарита Макеева начала работать терапевтом в поликлинике №3 в сентябре 2021 года. В Киров специалист переехала из Перми после окончания медицинского вуза. Участковый терапевт в период пандемии посвятила всё свое время работе с пациентами, которые отзываются о ней, как о талантливом и внимательном враче.

Ольга Гордиенко

Директор Кировского филиала АО «АВВА РУС» Ольга Гордиенко руководит фармацевтическим предприятием и большим коллективом. При этом компания ведёт благотворительную деятельность, помогает детям из Кировского дома ребенка, детских домов, интернатов.

Вера Лагунова

Женщины активно проявили себя и в сельском хозяйстве региона. Заведующая фермами 2-го отделения Акционерного общества «Красное Знамя» Вера Лагунова, заботливая мама, профессионал в сфере животноводства и грамотный руководитель. В 2020 году она получила благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Александра Гимранова

Учитель русского языка и литературы школы № 48 города Кирова Александра Гимранова в статусе «Учитель года Кировской области» 2020 продолжила борьбу за звание лучшего в своей профессии уже на федеральном уровне. И стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса.

Александра Матвейшина

Педагог-психолог школы для учеников с ограниченными возможностями здоровья № 13 города Кирова уже 9 лет помогает ребятам социализироваться. В школе более 200 детей, с каждым из них педагог проводит групповые и индивидуальные занятия.

Тамара Ворожцова

Благодаря члену «Союза художников России» Тамаре Ворожцовой, вятские промыслы не уходят из современной жизни. Потомственная мастерица дымковской игрушки более 30 лет увлекательно рассказывает о промысле, проводит собственные выставки работ и мастер-классы. Один из последних состоялся в 2021 году в Академии художеств Российской Федерации.

Любовь Анцыгина

Мастер кружевоплетения на коклюшках, преподаватель Индустриально-педагогического колледжа города Советска делает скатерти, салфетки, воротнички, манишки, пелерины и галстуки, шали, палантины и оплечье, костюмы, жакеты и даже ажурные зонты. При этом Любовь Михайловна передает свои знания и мастерство молодому поколению.

Важно!

Губернатор Кировской области продолжит рассказ о кировчанах и их профессиях в проекте «Регион-43 в лицах». Найти публикации можно по хештегу #регион43влицах.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: