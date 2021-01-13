Регион погрузился в холод: жители делятся фото термометров с низкими отметками

Минувшая ночь стала одной из самых холодных в этом сезоне.

Ночь с 12 на 13 января отметилась настоящим январским морозом. Вчерашний день был очень холодным, в центральной части региона температура упала до -20 градусов. Ночью она опустилась ещё ниже.

Так, сразу в нескольких районах отметки уличных термометров опустились почти до – 40 градусов. Соцсети заполнились фотографиями уличных термометров, которые показывают настоящий мороз.

Самая низкая температура в Вятскополянском районе зафиксирована в деревне Дым-Дым Омга. Там было минус 39 градусов.

В самих Вятских Полянах температура держалась на уровне -32…-35 градусов.

Подобная температура была и в Оричевском районе.

Чуть холоднее было в Туже и Суне. Там замечено -36, -37 градусов.

Судя по фото в соцсетях, в Советске прошедшая ночь также оказалась одной из самых морозных. Там было -40 градусов.

По расчётам метеорологов, такой холод продержится ещё сутки. При этом ночь с 13 на 14 января может побить рекорд и стать ещё более прохладной, чем прошедшая.

Фото: vk.com/kirov_blacklist, vk.com/43portal