регион43влицах: кировчане рассказывают о своей работе

Губернатор Кировской области Игорь Васильев делится историями жителей Кировской области, работающих в социальной сфере. Врачи, учителя, медсестры и соцработники рассказывают, как помогают людям.

Главное – профилактика

Это слова заведующей поликлиникой Центра онкологии и медицинской радиологии Светланы Хлебниковой. Борьбе с онкозаболеваниями она посвятила всю свою жизнь и уверена, что своевременное обращение к врачам спасает от многих бед. Кировчанам Светлана советует не пренебрегать профосмотрами и диспансеризацией.

— Врач может оказаться бессильным, когда заболевание запущено, — говорит она.

Помощь словом и делом

Это – девиз соцработника Кировского городского комплексного центра соцобслуживания Ирины Эглите. Ирина – представитель «социальной династии». Ее родители Александр и Валентина Березины тоже были соцработниками. Ирина работает в соцсфере уже 26 лет и считает, что главное в ее профессии – служение людям.

Физика – наука будущего

Так считает учитель физики Кировского лицея естественных наук Роман Савинцев. Недавно в КЛЕНе появился первый в регионе школьный «Кванториум». В нем ученики могут углубленно изучать физику. По словам Романа, это даст ребятам дополнительные возможности для поступления в вузы.

Другие истории от кировчан можно прочитать на странице губернатора Игоря Васильева по хештэгу #регион43влицах. Ранее в этой же рубрике своими историями о борьбе с коронавирусом поделились кировские медики.