регион43влицах: преподаватель по классу фортепиано; хирург, спасающий жизни и парашютист, охраняющий леса

В рамках проекта #регион43влицах губернатор Игорь Васильев рассказывает о земляках, добившихся успеха в различных сферах.

По жизни с музыкой

Наталья Евгеньевна Фоминых — преподаватель по классу фортепиано. Педагогический стаж в школе №48 города Кирова насчитывает более 30 лет, сейчас же Наталья Евгеньевна продолжает преподавать в первой детской музыкальной школе города Кирова.

Свою профессию она выбрала, когда родители привели ее на прослушивание в музыкальную школу. Образцом для подражания для Натальи Евгеньевны стала ее первая учительница — Елена Леонидовна Предейкина.

Её ученики с успехом принимают участие в областных, всероссийских и международных музыкальных конкурсах. За все годы преподавания выпускниками по классу фортепиано Натальи Евгеньевны стало порядка 600 учеников. Большую часть жизни Наталья Евгеньевна отдала воспитанию и обучению детей.

Сейчас Наталья Евгеньевна — лауреат премии правительства Кировской области, автор дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности и культурно-образовательных проектов.

Спасать жизни

Профессиональная деятельность Алексея Балдина была предопределена – он родился и вырос в семье врачей в Яранске. Воспитываясь в атмосфере служения людям, Алексей Витальевич со школьной скамьи мечтал стать хирургом, быть похожим на своего отца и спасать жизни.

После окончания Кировской государственной медицинской академии, в 2008 году, он пришел работать в поликлинику в Нововятске, продолжая при этом грезить операциями. Возможность оперировать и профессионально развиваться по своему направлению появилась, когда доктор стал работать в отделении экстренной урологии больниц №3, а затем №6.

8 лет он руководит крупнейшим в регионе урологическим отделением в больнице скорой медицинской помощи.

— Мы активно развиваемся. Это прослеживается в организационном плане и в обновлении самих отделений. Наше отделение стремится к полному отказу от полостных операций, — рассказал врач.

С парашютом с флагом в руках

Сергей Осипов — парашютист-пожарный, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы, руководитель воздушных тренировок «Лесоохраны». Это самый опытный парашютист личного состава с 39-летним стажем. За все время своей работы он совершил более 1400 прыжков с парашютом, почти половина из них в экстремальных ситуациях.

Ежегодно Сергей Владимирович принимает участие в проведении учений по подготовке к пожароопасному сезону. Так, например, на днях Сергей Владимирович совершил очередной прыжок с флагом Российской Федерации в руках. Таким образом, парашютист-пожарный поддержал нашу армию.