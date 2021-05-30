Региональное отделение «Единой России» благодарит всех участников предварительного голосования

Напомним, сегодня в 20:00 завершилось предварительное голосование «Единой России».

По оценке кировского оргкомитета по проведению предварительного голосования, оно прошло активно — первые 5 дней ежедневно количество проголосовавших избирателей прибавлялось более чем на 10 тысяч человек.

На данный момент сообщений или жалоб по поводу каких-либо нарушений процедуры голосования в оргкомитет не поступало, что позволяет сделать вывод о чистоте и прозрачности всего процесса.

Сейчас во всех регионах России организационные комитеты подводят итоги. Первые результаты будут озвучены завтра, 31 мая.

Роман Зяблых, руководитель Кировского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»:

— Жители Кировской области активно подключились к процедуре предварительного голосования. Электронный формат с учетом авторизации через «Госуслуги» повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам.

Кировчане могли проголосовать в любое время в течение недели. На сайте предварительного голосования они могли узнать о кандидатах и ознакомиться с их программой. Тем самым они осознанно сделали выбор за своего кандидата, который будет представлять партию в сентябре на выборах разного уровня.

В Кировский организационный комитет по проведению предварительного голосования не поступало жалоб о нарушениях, что доказывает безопасность и надежность процедуры.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании, за активную жизненную позицию. Выбор жителей Кировской области позволит выдвинуть от партии достойных кандидатов.