Регионы получат дополнительные средства на лечение коронавируса

Регионам РФ выделят 5 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 18 января.

Премьер-министр отметил, что после небольшого улучшения эпидемиологическая ситуация вновь начала ухудшаться. В последние 10 дней в России отмечается рост числа заболевших. И регионам следует быть готовыми к любым вариантам развития событий.

— Главы регионов должны вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, – сказал Михаил Мишустин. – Важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, привлечения студентов, волонтёров. Нужно сделать всё возможное для защиты наших людей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что на каждой территории следует обеспечить запас необходимых лекарств, активизировать работу ковидных колл-центров . Также необходимо уделить особое внимание подготовке медиков первичного звена. Ведь в случае прихода «омикрона» нагрузка на амбулаторную сеть вырастет в разы.

Несколькими днями ранее состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провела зампред правительства РФ Татьяна Голикова. В рамках оперштаба губернатор Игорь Васильев от лица глав регионов предложил рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета субъектам РФ.

– Это позволит оказывать медицинскую помощь на высоком уровне, в том числе внедрять современные схемы лечения, – сказал Игорь Васильев.

По словам главы региона, финансовая поддержка от федерального центра особенно актуальна в «дорогие» месяцы – январь-март.

Предложение было поддержано. На лечение коронавируса регионам будет дополнительно выделено 5 миллиардов рублей.

Также Михаил Мишустин рассказал о поддержке сети колл-центров «122». Их операторы помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник и оперативно проконсультировать граждан.

— Мы усиливаем и расширяем деятельность колл-центров. Крайне важно, чтобы они были укомплектованы специалистами. На эти цели в регионы направлено 700 миллионов рублей, — отметил Мишустин.

В Кировской области комплекс задач, поставленных российским правительством, уже реализуется.

Так, в регионе проводится масштабное тестирование на COVID-19 методом ПЦР и экспресс-методом. Увеличено количество работников колл-центра в Кировском клинико-диагностическом центре. При необходимости на работу будут приняты еще до 40 операторов.

С медуниверситетом достигнута договоренность о привлечении 95 студентов на практику во время новой волны коронавируса. Также стоит задача по наращиванию темпов вакцинации.

Ранее сообщалось, что все системы здравоохранения Кировской области готовы к росту заболеваемости.