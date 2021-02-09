Рекомендованные виды спорта для больных диабетом

Регулярная спортивная активность может помочь больным диабетом балансировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес. Если вы не приверженец активного образа жизни, но думаете начать упражняться, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом. Также важно вводить физическую активность в свою жизнь очень медленно и достигать своей цели собственным темпом.
За помощью всегда можно обратиться в Диабетическое общество Республики Башкортостан Феникс diabet-rb.ru. Общественная организация занимается проведением спортивных и других оздоровительных мероприятий среди детей и подростков, больных сахарным диабетом.
В чем польза спорта для больных диабетом
Занятия спортом влияют на общее состояние здоровья человека. Также физическая активность способствует снижению риска инсульта или сердечного приступа, а также вероятности приобретения заболеваний, связанных с сердечной системой. Физические нагрузки в умеренном количестве положительно влияют на организм больного диабетом, независимо от типа его заболевания.
Положительные результаты спортивной активности:
- достижение здорового веса тела;
- увеличение восприимчивости тканей к инсулину;
- сбалансирование уровня сахара в крови;
- улучшение обмена веществ;
- снижение стресса;
- укрепление сердечной системы.
Рекомендованные виды спорта
Больные диабетом практически не ограничены в выборе видов спорта. Однако определенные виды диабета могут иметь особые противопоказания. Поэтому важно проговорить все важные моменты с лечащим врачом перед тем, как начинать какие-либо тренировки.
Самое главное в занятиях спортом при наличии диабета — правильно распределить нагрузки и не перегружать организм. Тренажерный зал или квартира подойдут для физической активности, но также можно упражняться на улице. Если вы не знаете, с чего начать, вот 5 самых популярных видов спорта для людей с диабетом.
Ходьба
Чтобы ходить, вам не придется приобретать дорогой абонемент в тренажерный зал.
Этот вариант физической активности отлично подойдет людям, которые никогда не практиковались в спорте. Прогулки на улице укрепят организм человека, сердечно-сосудистую систему и станут основой для последующих более интенсивных нагрузок.
Велоспорт
Езда на велосипеде является активностью, которая позволяет сбросить вес, а также снижает нагрузку на суставы больного. Поэтому велоспорт идеален для людей с лишним весом.
Плавание
Водные нагрузки — еще один вариант упражнений, не вредящих суставам. Например, плавание, аэробика в воде, водный бег трусцой и другие виды спорта в бассейне помогут укрепить ваши мышцы, легкие и сердечно-сосудистую систему, не подвергая суставы нагрузке.
При этом активность в воде способствует уменьшению сахара в крови, так же эффективно, как и упражнения на суше.
Аэробика
Аэробные занятия также отлично помогают в лечении диабета. Например, зумба — это фитнес-программа, которая состоит из танцев и аэробики. Подобная практика способствует снижению веса и улучшению здоровья. Однако вы можете подобрать аэробную программу, которая подходит именно вам.
Пилатес
Пилатес — это набирающая популярность практика, предназначенная для укрепления пресса, улучшения координации и баланса. Также подобная физическая активность способна помочь в контроле и сбалансировании сахара в крови.
Заключение
Физическая активность в регулярном порядке важна не только для лечения диабета, но и для улучшения состояния здоровья в целом.
Если у вас есть какие-либо другие заболевания помимо диабета, посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем начинать занятия новым видом спорта. Специалист должен рассказать вам, как максимально эффективно двигаться по направлению своей цели и минимизировать риск травм при занятии спортом.