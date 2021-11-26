Ректор медуниверситета в Кирове назвал три причины привиться от коронавируса

Медики Кировской обалсти продолжают нелегкую борьбу с эпидемией COVID-19. Специалисты подчеркивают – единственный способ победить вирус – вакцинироваться. Это утверждение уже доказано практикой многих стран мира.

К сожалению, в обществе немало противников вакцинации, среди которых известные и уважаемые личности.

Главные врачи и заведующие отделениями 11 российских больниц написали открытое письмо, где обратились как в целом к убежденным «антипрививочникам», так и к конкретным публичным персонам, поддерживающим данную позицию.

В частности, письмо адресовано лидерам партий КПРФ и «Справедливая Россия» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Авторы письма отмечают, что найдут время, чтобы провести противников вакцинации по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям их больниц. Врачи уверены, что адресаты письма изменят свое мнение после такой «экскурсии», что позволит спасти миллионы жизней.

«Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно!» — написал в своем телеграм-канале один из авторов открытого письма – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов полагает, что письмо врачей следует поддержать.

«Оно еще раз обращает внимание на важность сплоченности всего общества в борьбе с COVID-19. Думаю, что для принятия решения о вакцинации вокруг нас достаточно примеров потерь знакомых, близких и пагубного влияния эпидемии на нашу жизнь», — отметил Лев Михайлович.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, но медики делают все возможное для ее улучшения. Важно помочь врачам и сделать прививку от коронавируса.

«В пользу вакцинации можно привести три факта: подавляющее большинство из числа заболевших COVID-19 – непривитые лица, подавляющее большинство умерших от коронавируса – также непривитые лица, из порядка 1000 сотрудников и студентов Кировского госмедуниверситета, прошедших вакцинацию, осложнений ни у кого не было», — заключил Лев Железнов.

Отметим, что по последним данным Минздрава Кировской области, прививку от коронавируса в сутки сделали более 7300 жителей региона. Сейчас Кировская область занимает 4-е место в стране по темпам вакцинации.