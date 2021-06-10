Рекультивация свалки в Слободском начнется раньше срока

Рекультивация свалки ТКО в Слободском начнётся на год раньше намеченного срока.

Она эксплуатировалась с 1961-го по 2007-й годы. В 2014-м было принято судебное решение по её рекультивации, которая не проводилась из-за отсутствия бюджетных средств.

Два года назад свалку включили в федеральный проект «Экология». В результате появилась определённость насчёт источника финансирования.

В прошлом году власти Слободского совместно с региональным министерством охраны окружающей среды провели инженерные изыскания и разработали проектную документацию, которая получила положительную оценку государственной экологической экспертизы. Тогда же свалку включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Павел Вайкутис, первый заместитель главы администрации Слободского:

— На свалку вывозился мусор со всего города. Она неоднократно горела, шёл неприятный запах, жители обращались с жалобами, и теперь появилась возможность решить проблему. После рекультивации эти земли нельзя будет эксплуатировать в течение 25 лет.

Площадь свалки составляет около 6,7 га, максимальная высота — 7,4 м, объём отходов — свыше 266 тысяч кубометров. В основном это грунт, песок, опилки и различные полимерные материалы.

В проектной документации был выбран ассимиляционный вариант рекультивации — без вывоза свалочных материалов. Он состоит из двух этапов (технического и биологического) и подразумевает обустройство защитного экрана, а над ним — глинистого грунта и плодородного слоя. В результате на месте свалки появится холм, заросший травой.

Изначально планировалось, что рекультивация начнутся в следующем году. Но, поскольку все подготовительные мероприятия удалось провести раньше намеченных сроков, регион получил возможность поучаствовать в дополнительном отборе на предоставление федеральной субсидии. По его итогам Минприроды РФ приняло решение начать выделение средств уже в текущем году. Таким образом, работы стартуют раньше.

В июле планируется запустить торги по определению подрядной организации.

Общая стоимость рекультивации составит около 121 миллиона рублей. Она завершится в 2022 году.