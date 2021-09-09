Ремонт дома — как получить ожидаемый результат?

Ремонт дома – это поэтапный процесс, который подразумевает достижение определённого результата благодаря слаженной работе специалистов из разных областей. Можно выполнить ремонт самостоятельно, однако в таком случае мероприятие займёт больше времени.

Планирование – первый и важнейший этап любых ремонтных работ, и данному пункту необходимо уделить пристальное внимание. Ремонт может подразумевать не только изменения в интерьере, но и капитальную перепланировку или первую внутреннюю отделку после возведения «дома мечты».

Планирование ремонта – залог успеха

С чего следует начать ремонт дома? Многие сразу же представляют себе разрушенные стены и покраску потолков, но это не так. Первый и важный этап – планирование. Необходимо чётко понимать, какой конечный результат ожидается, и желательно обозначить его со всеми замерами в дизайнерском проекте.

Ремонт или строительство без проектирования может привести к дополнительным расходам, сумма которых доходит до 20% от общей стоимости ремонта. Намного выгоднее позаботиться обо всём заранее, и заказать выполнение качественного проекта.

Если вам необходимо согласовать перепланировку дома или квартиры с соответствующими органами, сделать это также нужно сразу. В том числе, если вы возводите коттедж «с ноля», сначала требуется разрешение на строительство дома, и только потом проводятся все остальные работы, включая внутреннюю отделку.

Можно ли избежать хождения по инстанциям, которое неизменно связано с потерей личного времени и угрозой нервной системе? Да, если вы обратитесь к профессиональной бригаде строителей, который занимаются строительством домов и ремонтами «под ключ», в списке их услуг будет помощь с решением всех документальных вопросов.

После оформления бумаг и проектирования можно приступать к основному этапу – ремонту:

осуществляется демонтаж всех необходимых элементов;

выполняется черновая отделка помещений;

происходит подготовка к чистовой отделке;

осуществляется чистовая отделка.

Выполнить ремонт дома самостоятельно можно в том случае, если вы «мастер на все руки», однако в большинстве случаев всё равно придётся привлекать отдельных специалистов «со стороны». Чтобы этого избежать и сэкономить, лучше изначально связаться с бригадой опытных специалистов, которые заинтересованы в качественном и ответственном выполнении возложенных на них обязательств.

Где найти хороших специалистов по ремонту?

Компания «СтройДизайн» имеет великолепную репутацию, и предоставляет высококлассные услуги по ремонту коттеджей, домов и квартир. Также вы можете заказать другие услуги по строительству, в том числе – возведение дома «под ключ». Бригада профессионалов возьмёт на себя ответственность за все этапы: от получения разрешения на строительство дома, и заканчивая финальной чистовой внутренней отделкой.

Ремонт со «СтройДизайном» — это масса преимуществ:

применение передовых технологий и самых современных методов;

использование качественных материалов;

творческий индивидуальный подход;

гарантия на все выполненные работы;

создание индивидуального проекта;

соблюдение всех договорённостей: стоимости, сроков, качества;

выполнение комплексных работ, включая самые сложные ремонты, ландшафтный дизайн.

Стоимость услуг специалистов «СтройДизайна» — доступна. Заказчик получает массу «бонусов»: консультации, возможность создания бесплатного проекта «дома мечты», помощь с документацией, скидки и, конечно же, высококлассное обслуживание.