Капитальный ремонт школы №7 в Кирово-Чепецке продолжит кировская компания «Градстрой». Об этом сообщает портал Чепецк.ру.

Ремонт в школе №7 начался весной 2021 года. Работы должны были быть завершены к сентябрю, однако подрядчик «Дагастройсервис» сорвал сроки работ. Контракт был расторгнут, а компания внесена в список недобросовестных подрядчиков.

На капремонт школы были объявлены повторные торги. На них заявился только один подрядчик – «Градстрой», входящий в группу компаний «Гражданремстрой». В его списке – множество завершенных объектов, включая жилые дома, детсады и торговые центры.

Стоимость нового контракта на капремонт школы №7 составляет 33,8 миллиона рублей. В обновленную смету включено обновление школьного спортзала и отделка кабинетов на всех этажах, однако исключена отделка фасада. Также исправлен ряд недочетов прошлой документации.

По новому контракту ремонт школы №7 должен быть завершен до конца марта 2022 года. К работам новый подрядчик может приступить до конца текущего года – после рассмотрения жалобы на торги в УФАС.

Фото: chepetsk.ru