Ремонт улиц Крупской и Стахановской в Кирове перенесли на 2022 год

Капремонт улиц Крупской и Стахановской в районе «болота» переносится на 2022 год. Об этом сообщил в соцсетях депутат Заксобрания Кировской области Михаил Ковязин.

— Капитальный ремонт улиц Крупская и Стахановская переносится на 2022 год. Я уже писал про причины данного решения —​ ошибки при формировании ТЗ по проектно-сметной документации и поздние сроки начала данных работ, — написал Михаил Ковязин.

В начале сентября парламентарий направлял запрос в горадминистрацию по ряду вопросов, волнующих жителей «его» района. В числе прочего депутат поинтересовался, в какой стадии находится исполнение судебного решения по ремонту дорог.

Как сообщили в мэрии, ремонт улиц Стахановской и Крупской запланирован на 2022 год по проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ на Стахановской (участок от Добролюбова до Крупской) составит 12,1 миллиона рублей, на Крупской (участок от Стахановской до переулка Березниковского) – 13,8 миллиона.

Проектная и сметная документация была разработана, однако в ней нашли ошибки. В настоящее время в проект ремонта улицы Крупской вносятся коррективы. Также готовится проект распоряжения замглавы администрации Кирова об утверждении изменений в документации по планировке территории. После этого документы по ремонту Стахановской будут направлены в управление госэкспертизы. Заключение будет получено в IV квартале 2021 года.

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Фото: gorodkirov.ru