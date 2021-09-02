Ремонтом светофоров в Кирове займется новый подрядчик

Кировские светофоры передали на обслуживание новому подрядчику. О том, что будет отремонтировано, и какие новые светофорные объекты появятся в городе, рассказали представители горадминистрации и ГИБДД на пресс-конференции 2 сентября.

По словам замглавы горадминистрации Сергея Зотина, на сегодня на территории МО «Город Киров» имеется порядка 206 светофорных объектов. Их износ составляет 90 процентов. Капитального ремонта не было порядка 25-30 лет. В связи с этим происходят частые поломки.

В 1 полугодии 2021 года был заключен контакт на содержание и аварийное обслуживание светофоров. Он был расторгнут в связи с некачественным исполнением работ.

В августе был заключен новый контракт с компанией «Горизонт». В данный момент она проводит аварийно-восстановительные работы.

На сегодня в Кирове не работают 3 светофора на перекрестках улиц:

Пролетарской – Карла Маркса

Ердякова – Сельхозпроезда

Талицы – Проезжей.

Работы по данным объектам должны быть завершены к 6 сентября.

В настоящее время в Кирове ведется работа по обновлению «светофорного фонда». Контракт на эти работы заключен 22 августа. Исполнитель – ООО «Радар», цена вопроса – 56 миллионов рублей. В рамках контракта будут установлены новые светофоры на Щорса, 68 – Комсомольская, 2, светофор на перекрестке Советской – Парковой и проведена модернизация 4 объектов на перекрестках Московской – Горького, Московской – Менделеева, Ленина – Тимирязева и Производственной – Щорса. Также будут установлены системы видеофиксации.

Документация еще по двум лотам – по 33 миллиона каждый – проходит согласование.

Причина поломок — погода

Как отметил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Кирову Михаил Рябов, 2021 год стал достаточно проблемным с точки зрения светофорного регулирования.

— Примерно с апреля мы фиксируем сбои в работе светофоров почти ежедневно – от 2 до 12 светофоров в разные дни отключаются или работают некорректно. Это не может не сказываться на дорожно-транспортной ситуации в городе, — отметил представитель ведомства.

Причиной «светофорных ЧП» стало жаркое лето ветрами и ливнями – и повышенной нагрузкой на энергосистему и «медленный» подрядчик, который не мог вовремя провести ремонтные работы.

С 1 апреля было зарегистрировано 11 ДТП с 14 пострадавшими, причиной которых стали неработающие светофоры. Аварий с материальным ущербом было в разы больше. При этом правила дорожного движения по нерегулируемым перекресткам водители почему-то не соблюдают.

— Призываю всех участников дорожного движения: будьте предельно внимательными при движении по нерегулируемым перекресткам, — сказал Михаил Рябов.

Однако ответственности с владельца улично-дорожной сети это не снимает. В период с 1 апреля было выдано 23 предписания на устранение неполадок в работе светофоров. 8 их них исполнены не были. По итогам этого составлено 11 административных протоколов, на рассмотрении – еще 6.

Где появятся новые светофоры:

Новые светофоры Т7 (желтый мигающий) появятся на 6 нерегулируемых переходах: Дзержинского, 19а, Коммунистическая, 30, Казанская, 50, Шинников, 33а, Милицейская, 50, Опарина, 14.

2 вызывных устройства будут установлены на улице Производственной, 8 и Павла Корчагина, 215.

1 транспортный светофор – на перекрестке улиц Воровского и Володарского.

Также будет проведена реконструкция 11 объектов на перекрестках: Советская – Индустриальная, Щорса – Попова, Производственная – Московская, Производственная – Воровского, Производственная – Коммунальная, Производственная – Базовая, Горького – Некрасова, Воровского – Октябрьский проспект, Дзержинского – Октябрьский проспект, Ленина – Воровского, Карла Маркса – Милицейская.

Дата начала работ по уже заключенному контракту – сентябрь 2021 года. Срок завершения – до 15 октября. По контрактам, находящимся на согласовании, работы планируется начать в октябре, закончить в 4-м квартале 2021 года.