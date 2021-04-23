Ремонты кировских мостов-2021: в семи вопросах и ответах

​Участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», в который наш регион вошёл по инициативе губернатора Игоря Васильева, открыло для области дополнительные возможности. Помимо приведения в порядок трасс, до 2024 года вятский край получит более 2 млрд рублей на реконструкцию мостов на региональной или межмуниципальной сети дорог.

1. Что области дало участие в проекте «Безопасные и качественные дороги»?

За два года состояние дорог региона улучшилось. Так, в прошлом году в порядок были приведены 111 объектов, или почти 195 километров.

В ходе работ на участках с наиболее интенсивным движением использовалось новоё асфальтобетонное покрытие, произведённое по новым технологиям. Это позволило его сделать более прочным и долговечным. Важный момент: такое покрытие производится в Кировской области.

2. На какой срок рассчитан проект?

Проект будет действовать до 2030 года. Средства будут направляться на ремонт аварийных и предаварийных мостов регионального, межмуниципального и местного значения.

3. Какие мосты были отремонтированы в 2020 году?

В прошлом году из дорожного фонда выделили более 256 млн рублей на ремонт мостов. В результате приведены в порядок пять сооружений, из которых два – капитально. Речь — о мостах через реку Вонданка в Даровском районе и ерез реку Коса в Зуевском районе.

Пока ремонты идут своими силами — по региональной программе «Развитие транспортной системы», которая была сформирована по поручению губернатора.

4. Планируется ли ремонты мостов в этом году?

В 2021 году запланировано приведение в порядок четырёх мостов, расположенных на региональной сети дорог. Так, на автомобильной дороге Киров-Малмыж-Вятские Поляны в Уржумском районе планируется отремонтировать сразу два моста – через реки Туречку и Кизерку. Протяженность первого составляет 23,1 м, второго – 41,2 м. В Советском районе работы будет отремонтирован мост через реку Березовку протяжённостью 41,1 м. на автомобильной дороге Киров-Советск-Яранск. Также будет проведён капитальный ремонт моста протяжённостью 29,1 м. через реку Черная Лобань на автомобильной дороге Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни в Богородском районе.

5. По каким критериям проводится отбор мостов для ремонта?

Отбор проходит в зависимости от степени изношенности и времени проведения последнего ремонта. Подрядчики будут обязаны завершить все ремонтные работы до конца строительного сезона.

6. Не создадут ли ремонты серьёзных трудностей для автомобилистов?

Чтобы проезд транспорта оставался бесперебойным, ремонты проводятся по половинам проезжей части. Везде будет организовано реверсивное движение – специальный режим пропуска транспорта. Направление потока движения автотранспорта будет меняться с определённой периодичностью. Для организации реверсивного движения установят специальные дорожные знаки.

7. Как исполнительная власть будет контролировать работу подрядчиков?

На всех объектах ремонтные работы ведутся согласно установленным графикам. Состояние мостов и качество работы подрядчиков контролируются в постоянном режиме. Специалисты регионального Дорожного комитета берут пробы материалов, осуществляют проверку выполненных работ на предмет соответствия нормам. На сегодняшний день серьезных нарушений не выявлено. Работы проводят надёжные подрядчики на ремонтные работы составляет восемь лет.