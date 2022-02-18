«Решение более чем своевременное»: кировские предприниматели – об отмене QR-кодов

17 февраля губернатор Игорь Васильев принял решение об отмене QR-кодов в Кировской области.

Как отметил глава региона на заседании «антикоронавирусного» оперштаба, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, а плановые значения коллективного иммунитета достигнуты. Поэтому действие системы QR-кодов может быть отменено, что и будет сделано с 21 февраля.

Как воспринял такое решение бизнес? Своим мнением поделились представители кировского бизнес-сообщества.

Ограничения уже выполнили свою функцию

Так считает президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко.

— Решение Игоря Васильева об отмене части ограничений более чем своевременно, так как многие уже переболели, вакцинировались, проходят лечение. И те ограничения, которые были приняты в ноябре, свою функцию уже выполнили. Кировский бизнес рад тому, что ограничения сняты. Это означает возврат к нормальной жизни, к возвращению партнерства и сотрудничества, а значит – движения вперед.

После отмены QR-кодов количество клиентов вырастет

В этом уверен представитель индустрии красоты, соучредитель и гендиректор сети «Прядки в порядке» Дмитрий Кочев,.

— Я на 100% поддерживаю решение главы региона об отмене QR-кодов. Показатели коллективного иммунитета достигнуты, и дополнительные ограничения были бы бессмысленны. К сожалению, не все посетители наших 17 салонов позитивно воспринимали требования персонала о предъявлении QR-кода: кто-то принципиально не хотел его предъявлять, и, как следствие, мы не обслуживали такого посетителя. Конечно, у нас снижался поток клиентов и выручка. Сейчас, после отмены QR-кодов, безусловно, ожидаем роста количества клиентов и выручки, что в свою очередь приведет к увеличению налоговых отчислений и возвращению к нормальной работе.

Экономическая обстановка стабилизируется

Таким мнением поделился управляющий сети предприятий общественного питания «Мамина кухня», «Царское село», «Колесо» Михаил Скрябин.

— За два года пандемии было принято множество решений. Мы соблюдали все установленные ограничения. Решение Игоря Васильева об отмене QR-кодов для бизнеса – это глоток свежего воздуха. Сейчас мы ждем стабилизации обстановки, в том числе экономической, — говорит.

Несмотря на то, что заболеваемость начала снижаться, эпидситуация остается непростой. Поэтому соблюдение масочного режима и социальной дистанции остается в силе.