Решение о достройке домов в Новом Сергеево примет Фонд защиты дольщиков

12 мая в областном минстрое прошла встреча с дольщиками домов в слободе Новое Сергеево на улице Проезжей. По итогам встречи было принято решение о достройке домов с применением механизма Фонда защиты граждан – участников долевого строительства.

Строительство домов в Новом Сергеево было остановлено в 2018 году. А руководитель компании-застройщика признан виновным в превышении полномочий и приговорен к лишению свободы.

Сейчас объекты находятся в разной степени готовности. Данные недострои относятся к домам блокированной застройки и формально действие закона о долевом строительстве на них не распространяется. Тем не менее еще в 2020 году было принято решение о включении долгостроев в единый реестр проблемных объектов. Это дало возможность решить вопрос.

Как отметил замглавы минстроя Игорь Трегубов, в настоящее время министерство готовит документы для признания застройщика ООО «Техкомсервис» банкротом. После этого наблюдательный совет Фонда примет решение о финансировании достройки домов или о выплатах для дольщиков.

В настоящее время в единый реестр проблемных объектов Кировской области входит 34 дома.

Фото: vk.com/sloboda_novoe_sergeevo