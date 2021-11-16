«Решение здравое и логичное»: кировские эксперты поддержали введение QR-кодов о вакцинации

На сегодняшний день во всех регионах России введен доступ в общественные места по QR-кодам. Код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса и, соответственно, наличие иммунитета к COVID-19.

В правительстве введение QR-кодов назвали экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

QR-коды – логичное и здравое решение

Россияне относятся к введению QR-кодов неоднозначно – часть поддерживает это нововведение, есть и противники. Эксперты, однако, подчеркивают, что коды – это путь к увеличению числа вакцинированных граждан и приобретению коллективного иммунитета к вирусу.

Так, врач Кировского клинико-диагностического центра, депутат Заксобрания Кировской области Никита Соломенников отмечает, что введение QR-кодов позволит исправить напряженную ситуацию с вакцинацией от ковида в стране.

«Решение о введении QR-кодов – здравое и логичное. Это вынужденная мера государства, которое побудит людей прививаться, так как у нас низкий процент вакцинированных в России – около 50 процентов. Сейчас мы каждый день теряем большое количество людей. Прививка остается единственным способом сдержать распространение коронавируса. Все ограничения будут сняты, когда процент вакцинированных будет высоким», — отметил Никита Соломенников.

Поддерживает мнение врача и генеральный директор «Кировского автотранспортного предприятия» Денис Пырлог.

«Считаю, что эта мера поможет ускорить темпы вакцинации жителей региона и приблизить завершение кампании по вакцинации», — подчеркнул Денис Юрьевич.

Стоит отметить, что введение QR-кодов – менее жесткая мера, чем локдаун. Вакцинированные граждане могут вести привычный образ жизни, без ограничений.

QR-коды в Кировской области

Напомним, как QR-коды пришли в Кировскую область. Впервые было решено их ввести с 25 октября. На днях правительство региона объявило, что список организаций, где действуют QR-коды, будет расширен с 22 ноября.

Без QR-кода можно посещать медицинские учреждения и аптеки, школы и техникумы (ученикам и студентам), суды, ЗАГСы, учреждения соцобслуживания, продуктовые магазины.

Законы о QR-кодах

Доступ в общественные места по QR-кодам будет закреплен на законодательном уровне – готовится принятие двух федеральных законов.

Первый законопроект (поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») регулирует введение QR-кодов в общественных местах.

После принятия закона местные власти должны обеспечить доступ по QR-коду, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или документу о том, что человек переболел COVID-19, на массовые мероприятия, в культурные учреждения, заведения общепита и организации розничной торговли.

Региональные власти должны будут сами решить, где именно будут использоваться коды.

При этом до 1 февраля, чтобы попасть в общественное место, вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля это смогут сделать только получившие медотвод. Мера будет действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Предполагается, что при продаже билетов на самолеты и поезда будет проводиться проверка QR-кодов. Если пассажир не может воспользоваться билетом из-за отсутствия QR-кода, то он может сдать билеты и вернуть их полную стоимость в течение 30 дней.

Наказание за подделку QR-кода

Закрепление действия кодов законодательно предполагает и ответственность за подделку кодов, сертификатов о вакцинации, результатов ПЦР-тестов, создании фиктивных медотводов и справок о высоком уровне антител.

Нарушители будут нести уголовную ответственность по одной из двух статей: ч. 1 ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов или бланков), ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Наказание по статьям предполагает до двух лет тюрьмы.

В России полиция за полгода завела более 500 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации от ковида и заблокировала более 2000 специализированных сайтов.

В Кировской области прокуратура заблокировала доступ к более чем десяти интернет-сайтам, где продавались поддельные сертификаты о вакцинации.