Реставрация мягкой мебели возвратит интерьеру вторую молодость

Мягкая мебель является необходимым атрибутом практически любого интерьера квартиры или дома. Это многофункциональные предметы обстановки, на которых можно не только сидеть, но также спать, отдыхать, проводить беседы в кругу друзей и членов семьи.

Любая мягкая мебель изнашивается, в первую очередь в негодность приходит обивка, она истирается, на ней появляются потертости, пятна и она теряет свой первоначальный внешний вид. С удобными предметами интерьера не каждому хочется расставаться, тем более, если их конструкция достаточно надежная и удобная и она прекрасно вписывается в интерьер вашего дома или квартиры.

Продлить срок службы диванов, кресел, мягких уголков, кроватей, конечно, можно, для этого надо воспользоваться услугами профессионалов, которые произведут ремонт и обивку мягкой части и подарят вашей мебели практически второе рождение. Причем тканевые виды обивки можно заменить кожаными, или наоборот, все зависит от вашего желания и предпочтений.

Стандартный прайс мебельных компаний включает такие услуги:

Ремонт пружинных диванов и кресел;

Ремонт кухонных уголков;

Перетяжка ткани стульев;

Ремонт каркаса;

Ремонт и перетяжка софы;

Замена пружинных матрасов;

Ремонт и перетяжка кожаных диванов;

Перетяжка подушек;

Ремонт механизмов трансформации диванов;

Ремонт и перетяжка угловых диванов.

Преимущества ремонта перед покупкой нового комплекта

Реставрация мебели обойдется вам дешевле приобретения нового комплекта;

Возможность выбора материала для обивки и цветовых решений;

Любимые предметы получат практически второе рождение;

Возможность изменить дизайн и подогнать его под стилистические решения вашего интерьера;

Экономия семейного бюджета;

Качественная и современная мебель за сравнительно небольшие деньги.

Вы сами будете выбирать материал для обивки и дизайн вашей мебели, а после окончания работ получите гарантийный срок эксплуатации, на время которого если выявятся недостатки, то они будут устранены специалистами мебельной компании бесплатно.

Этапы работ по перетяжке мебели

Демонтаж старого изношенного материала обивки; Демонтаж старого поролона или замена пружинного механизма; Ремонт изношенных конструктивных элементов; Проведение замера и раскрой материала; Монтаж поролона или пружинного механизма; Обивка мебели новым материалом; Сборка мебели.

Итак, когда все работы закончены, можно смело приступать к её эксплуатации. Теперь ваша мягкая мебель получила новую жизнь и сможет прослужить вам долгие года, создавая уют и комфорт в вашем доме.

Воспользовавшись услугами мастеров по перетяжке мягкой мебели, вы получите практически новые комплекты за сравнительно небольшие деньги.