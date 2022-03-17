Кировские ресурсоснабжающие компании переходят на отечественное оборудование и комплектующие

Губернатор Кировской области провел заседание межведомственной комиссии на котором обсудили состояние тепло- водо- газо- электроснабжения региона.

Во Время этой встречи глава региона напомнил, что скоро завершается отопительный сезон, впереди этап ремонтных работ и подготовки к следующему отопительному периоду. Важно успеть провести за это время все регламентные ремонтные работы, которые были запланированы. Средства для этого в бюджете имеются.

Руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона отчитались о готовности к предстоящим ремонтам: у всех создан запас необходимого оборудования и комплектующих, сбоев поставок нет.

Так, руководитель кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев подчеркнул, что использование импортного оборудования на объектах генерации минимальное, все запчасти есть в наличии, предприятие готово подавать заявки на отечественные заводы, в том числе и на кировские, для производства необходимых деталей. Все запланированные ремонтные работы на тепловых сетях будут выполнены.

Директор МУП «Водоканал» Денис Ухин подчеркнул, что на предприятии создан запас реагентов для контроля качества воды. Необходимые материалы для проведения ремонтных работ закуплены. Коллектив работает стабильно, планируется расширение штата сотрудников на время ремонтных работ.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин сообщил, что газификация региона идет в рамках плана-графика синхронизации. Конкурсные процедуры для определения подрядных организаций состоялись, и при наступлении благоприятных погодных условий начнут прокладывать межпоселковые газопроводы. В рамках программы догазификации составлены и утверждены сводный и пообъектный планы-графики, в них включено 9 764 дома. На 17 марта жители Кировской области подали 10 620 заявок на догазификацию, заключено порядка 6 100 договоров. Работы по социальной газификации продолжаются.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» Владимир Колесников рассказал, что все инциденты на сетях электроснабжения оперативно устраняются, аварийные бригады укомплектованы необходимым оборудованием и техникой, создан материально-технический запас.

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв подчеркнул, что состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса находится на непрерывном контроле дежурной службы министерства. По всем аварийным ситуациям и инцидентам принимаются оперативные решения. Ведется анализ достаточности материально-технических средств. Приняты меры по получению резервов материально-технических ресурсов в круглосуточном режиме. Благодаря этому количество аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального комплекса в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилось на 42%. Время устранения аварий сократилось на 25%.

Все ресурсоснабжающие организации в муниципальных образованиях региона обеспечены достаточным количеством топлива. В наличии имеются запасы резервного топлива.

— Одна из самых важных задач для нас — обеспечить жителей Кировской области бесперебойным снабжением тепла, воды, газа, электроэнергии. Этот вопрос остается на нашем контроле, — отметил Игорь Васильев.

Фото: kirovreg.ru