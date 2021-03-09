Рейс на Каринторф отменили из-за угроз машинисту

Об отмене регулярного рейса станция Техническая — разъезд Боево с 9 марта сообщили в музее железной дороги в Каринторфе.

Как уточняется в группе музея «ВКонтакте», причиной отмены стало отсутствие сотрудников. В связи с постоянными угрозами от жителей Каринторфа единственный машинист поезда уволился, и желающих пойти работать на его место пока что нет. Помощник машиниста водить поезд отказался все по той же причине.

— Я лично видел как нашего машиниста оскорблял пассажир в 7 микрорайоне, в в день сильного снегопада, когда мы вынуждены были пустить снегочист вперёд поезда. Мне машинист жаловался 2 раза и 2 раза он хотел уволиться, — написал в группе музея местный житель.

Напомним, что рейс Техническая — Боево выполнялся по доброй воле руководства музея и не дотировался администрацией. Остальные 5 пассажирских рейсов временно возьмет на себя машинист служебного поезда.

Ранее мы писали, что из-за угроз недовольных пассажиров в 2020 году из депо уволились два машиниста. Третий и последний тоже не выдержал постоянных нападок и написал заявление об уходе.

Фото: vk.com/railwaymuseum