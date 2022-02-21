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Режим работы клиентских офисов «ЭнергосбыТ Плюс» в предпраздничные и праздничные дни

Тамара Полыхаева Общество

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о режиме работы своих клиентских офисов в предпраздничные и праздничные дни.

  • 22 февраля 2022 г. – все офисы работают в стандартном режиме.
  • 23 февраля 2022 г. – выходной день.
  • 4 марта 2022 г. – все офисы работают в стандартном режиме.
  • 5 марта 2022 г. (суббота) – все офисы работают по режиму работы согласно графику работы понедельника.
  • 6 — 8 марта 2022 г. – выходные дни.

Уточнить режим работы любого из офисов Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на сайте энергосбытовой компании в разделе «Контакты» по ссылке: https://kirov.esplus.ru/offices/

Напоминаем, что все вопросы, связанные с оплатой потребленных энергоресурсов, можно решить без посещения офиса, в онлайн-режиме в Личном кабинете, в мобильном приложении «Энергосбыт+» или на сайте.

Бесплатное мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» позволяет всем клиентам получить ряд ценных преимуществ:

  • оплатить квитанцию банковской картой без комиссии;
  • в любое время сформировать квитанцию за предыдущие периоды;
  • передать показания всех установленных приборов учёта;
  • анализировать потребление коммунальных услуг;
  • задать любой интересующий вопрос специалисту, оставив сообщение в специальном разделе;
  • добавить дополнительный лицевой счёт по даче, гаражу, квартире родственников и близких.

Бесплатное мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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Тамара Полыхаева