Режим работы клиентских офисов «ЭнергосбыТ Плюс» в предпраздничные и праздничные дни

Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о режиме работы своих клиентских офисов в предпраздничные и праздничные дни.
- 22 февраля 2022 г. – все офисы работают в стандартном режиме.
- 23 февраля 2022 г. – выходной день.
- 4 марта 2022 г. – все офисы работают в стандартном режиме.
- 5 марта 2022 г. (суббота) – все офисы работают по режиму работы согласно графику работы понедельника.
- 6 — 8 марта 2022 г. – выходные дни.
Уточнить режим работы любого из офисов Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на сайте энергосбытовой компании в разделе «Контакты» по ссылке: https://kirov.esplus.ru/offices/
Напоминаем, что все вопросы, связанные с оплатой потребленных энергоресурсов, можно решить без посещения офиса, в онлайн-режиме в Личном кабинете, в мобильном приложении «Энергосбыт+» или на сайте.
Бесплатное мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» позволяет всем клиентам получить ряд ценных преимуществ:
- оплатить квитанцию банковской картой без комиссии;
- в любое время сформировать квитанцию за предыдущие периоды;
- передать показания всех установленных приборов учёта;
- анализировать потребление коммунальных услуг;
- задать любой интересующий вопрос специалисту, оставив сообщение в специальном разделе;
- добавить дополнительный лицевой счёт по даче, гаражу, квартире родственников и близких.
Бесплатное мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» доступно для скачивания в App Store и Google Play.