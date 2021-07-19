Резидент ТОСЭР «Вятские Поляны» увеличит объемы производства

Состоялось заседание областной комиссии по заключению и расторжению соглашений о деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

Была рассмотрена заявка ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» на заключение дополнительного соглашения. Инвестор планирует увеличить объемы производства и количество создаваемых новых рабочих мест в ТОСЭР «Вятские Поляны». Компания является её резидентом с 2018 года. Здесь реализуется инвестпроект «Производство калиброванных прутков (полуфабрикатов) из стальной заготовки». За это время объем инвестиций составил около 70 млн рублей, создано 17 рабочих мест.

В качестве исходного сырья используется горячекатаная заготовка из конструкционных и автоматных марок стали. Предприятие приобрело современное оборудование и применяет принципы бережливого производства.

В этом году резидент скорректировал планы по дальнейшей реализации проекта — увеличится его бюджетный и социальный эффект.

По результатам голосования комиссия заявку одобрила.

Справка

Предприниматели, заинтересованные в реализации инвестпроектов на на ТОСЭР «Белая Холуница» и «Вятские Поляны», могут обратиться в «Агентство по развитию моногородов Кировской области» (ул. Комсомольская, 10., тел. 8 (8332) 22-10-77, e-mail: armko43@mail.ru).