Рисунок 10-летнего кировчанина появится на открытках

Рисунок 10-летнего Димитрия Тараскина из Кирова победил в конкурсе рисунков «Собаки-герои». Теперь из него сделают коллекционную открытку. Об этом сообщили в московском музее Победы.

Работа Димитрия под названием «Я с вами» заняла 3-е место среди рисунков участников 9-11 лет.

— На своем рисунке я изобразил собаку-санитара. Верный друг наблюдает с высоты, как идёт бой. Конечно же, в мыслях пёс рядом с русской армией и в любую минуту готов сорваться и прийти на помощь. Слава собакам-героям… И огромное спасибо за их вклад в Великую Победу! – так подписал свой рисунок кировчанин.

Всего на конкурс поступило более 2 тысяч работ из России и других стран: США, Латвии и даже Королевства Марокко.

Ранее Димитрий Тараскин стал лауреатом другого конкурса, посвященного Победе.