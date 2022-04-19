Роддом Больницы скорой помощи в Кирове вернулся к работе в штатном режиме

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации родильное отделение Больницы скорой помощи в Кирове возобновило работу в штатном режиме. Здесь родились уже 9 малышей – 5 мальчиков и 4 девочки.

Инфекционный госпиталь на базе роддома был открыт 9 месяцев назад. Все это время здесь принимали беременных женщин и пациенток с гинекологическими заболеваниями с сопутствующим коронавирусом. Врачи оказали помощь 1579 женщинам и приняли 358 детей.

Когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, губернатор Игорь Васильев поручил возобновить работу всех систем регионального здравоохранения в штатном режиме. К обычной работе вернулся и бывший «северный» роддом.

Перед началом штатной работы в родильном отделении была проведена полная дезинфекция помещений и инженерных систем, а также замена мебели и мягкого инвентаря. С поверхностей были взяты смывы на предмет наличия коронавируса. Все они оказались отрицательными.

В настоящее время городской перинатальный центр вновь принимает беременных женщин с низкой и средней степенями перинатального риска. В роддоме есть реанимационные палаты и обеспечено совместное пребывание здоровых родильниц и новорожденных по системе «мать и дитя». Работает школа будущих мам.

Как рассказала заведующая отделением патологии беременных Наталья Шакирова, среди первых пациенток перинатального центра есть те, кто вернулся, пролечившись здесь от коронавируса.

Ранее мы писали, что с 18 апреля в Кировской области отменили масочный режим.