«Родина» одержала первую домашнюю победу в сезоне

Кировская «Родина» провела последний матч в уходящем году.

Наши хоккеисты встречались с «Волгой» из Ульяновска и одержали победу 4:3. Она стала для команды первой домашней в нынешнем чемпионате.

Матч проходил в сложных условиях — при снеге и сильном ветре. К ним лучше приспособилась «Родина», которая сумела до перерыва забить два мяча, а затем и увеличить преимущество. Всё, чего смогли добиться гости, это сократить отставание до минимума.

Отметим неоднозначное судейство — «Родина» набрала 80 минут штрафа против 60 у соперника. Протокол матча здесь

Видео пресс-конференции тренеров команд здесь