«Родина» собирается на товарищеский матч с нижегородским «Стартом»

Весь июнь хоккеисты кировской «Родины» проводили базовый цикл подготовки к предстоящему сезону на родном стадионе.

Болельщики интересовались, почему спортсмены не тренируются на базе в Порошино, оказалось — проблемы с финансированием отразились и на этом. Тем не менее прошли уже три недели подготовки, и на официальной странице клуба сообщают о том, что «все игроки в строю, травмированных и больных нет.»

Это значит, что все настроены отправится в Ульяновск в конце июля. На льду «Волга-Спорт-Арены» у кировчан запланирован краткосрочный сбор, в конце которого, 30 июля вечером, они проведут игру с нижегородским «Стартом». Об этом сообщает паблик Bandyvesti, где сообщают новости мирового хоккея с мячом.

Ранее мы сообщали, что игроки кировского хоккейного клуба «Родина» помогли пенсионеру.

Фото: vk.com/hcrodinakirov