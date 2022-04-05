Родителей кировских первоклассников могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за фиктивную прописку

Родители первоклассников могут заплатить штраф до 500 тысяч рублей за фиктивную прописку ребенка. Об этом напомнили в областной прокуратуре.

В настоящее время прием в детсады и школы осуществляется по месту жительства ребенка. А ребенок, проживающий на той или иной территории, имеет преимущество при поступлении в «закрепленную» школу или детский сад. Это прописано в статье 67 федерального закона «Об образовании в РФ».

При этом родители, желая отправить ребенка в конкретную школу, нередко оформляют временную регистрацию в нужном районе. Данные действия попадают под уголовную статью. Доказать, что прописка фиктивная, не составит труда.

Штраф за фиктивную регистрацию составляют от 100 до 500 тысяч рублей. Если гражданин способствовал раскрытию преступления, то от уголовной ответственности он освобождается.

Напомним, что первый этап приема заявлений в 1-е классы стартовал с 1 апреля.