Родители юных кировчан могут подать пробное заявление в 1-й класс

Родители кировчан, которые идут в школу в этом году, могут потренироваться в подаче заявлений в 1-й класс. Такую возможность открыл Центр оценки качества образования.

Пробный прием заявлений в школы пройдет с 21 по 29 марта. «Тренировка» даст кировчанам возможность заранее создать личный кабинет в системе «Зачисление в образовательную организацию», активировать учетную запись и изучить алгоритм заполнения всех окон. Также родители смогут подготовить все необходимые документы.

31 марта все пробные заявления будут удалены. Однако личный кабинет продолжит работу. Это позволит родителям будущих первоклассников сэкономить время на регистрацию.

Официальный прием заявлений в 1-й класс начнется 1 апреля.

Как можно подать заявление о приеме в 1-й класс?

в электронной форме – письмом на адрес общеобразовательной организации,

через единый портал госуслуг,

через информационную систему «Зачисление в образовательную организацию»;

в бумажной форме — заказным письмом через операторов почтовой связи,

лично в общеобразовательную организацию.

В какое время начнется прием заявлений?

Прием заявлений в 1-й класс начнется 1 апреля с 9 часов в школах Кирова и с 11 часов – в школах области. Это позволит снизить нагрузку на информационную систему и избежать сбоев.

Как напомнил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, теперь кировчане могут подать заявление на зачисление в 1-й класс как в муниципальную школу «по прописке», так и в гимназии и лицеи на территории Кирова.