Родители юных кировских спортсменов смогут получить новый социальный вычет

В России расширяется действие системы возврата подоходного налога. Так, родители детей, посещающих спортивные организации, смогут оформить налоговый вычет с 1 января 2022 года.

Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Елена Владимировна отмечает, что такая мера поможет открыть возможности для спортивного развития всем детям.

«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях»,— сказала Шмелева.

Как оформить вычет?

Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. С помощью вычета можно уменьшить налоговый платеж или вернуть уплаченный в течение года НДФЛ.

По информации с сайта ФНС России, вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами (в частности, это вычеты по расходам на лечение и образование).

Получение вычета «на спорт» возможно, если на дату фактически понесенных родителем расходов физкультурно-оздоровительная организация включена в соответствующий ежегодный перечень.

Первый такой перечень Минспорт России сформирует не позднее 1 декабря 2021 года и разместит на своем официальном сайте.

Для оформления вычета вам потребуется подать декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на спорт. Можно оформить декларацию самостоятельно или у своего работодателя.

Чтобы заявить права на вычет, потребуется приложить к декларации документы, подтверждающие расходы на занятия спортом: копию договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

Приятный бонус для родителей и хорошая социальная мера

Тренеры и владельцы спортивных организаций в Кирове поддерживают инициативу налогового вычета на детские занятия спортом.

Так, тренер и спортсмен спортивной школы ВятСШОР, мастер спорта по киокусинкай Татьяна Шишкина отмечает, что налоговый вычет позволит родителям лучше подготовить своих детей к занятиям спортом:

«Для родителей это приятный бонус. Родители могут воспользоваться этими средствами, чтобы приобрести для детей спортивную форму, снаряжение и т.д.», — говорит Татьяна Андреевна.

Поддерживает тренера и директор ВятСШОР Анна Перминова:

«До 2016 года наша организация юридически считалась образовательным учреждением в области спорта, и родители часто пользовались налоговым вычетом на платные услуги для детей. Считаю, что вычет на спортивные занятия – это, конечно, замечательная социальная мера. Сейчас мы изучаем вопрос работы с таким вычетом», — отметила Анна Юрьевна.

Вычет – стимул для занятий спортом

Тему спортивного налогового вычета по НДФЛ начали прорабатывать еще в 2017 году. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон 5 апреля. Предполагалось, что вычет будет стимулировать россиян регулярно заниматься спортом.