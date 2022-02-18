Родительский контроль оценил питание в школах №33 и №26 в Кирове

Представители регионального родительского штаба проверили организацию горячего питания в кировских школах №33 и №26.

Учебные учреждения выбирались по количеству жалоб, поступивших в минобразования и оставленных в соцсетях. «Родительский контроль» оценил соответствие блюд меню и технологическим картам, а также температуру еды, предлагаемой школьникам.

В школе №33 представители штаба попали на завтрак. Он подается после 2-го урока. В это время в небольшой столовой завтракали учащиеся двух 4-х классов. В меню была гречка с котлетой. В ходе беседы ребята отметили, что лично у них никаких жалоб нет: «Еда не холодная, готовят вкусно».

Как отметила председатель штаба и член КООО «Союз женщин» Наталья Шулятьева, жалобы могут быть связаны с конкретными вкусовыми предпочтениями. Большинство детей предпочитают макароны с сосисками. Однако критерию полезности это не соответствует.

— Типовое меню весьма разнообразно: есть мясные и рыбные блюда, в том числе из красных видов рыбы, различные гарниры, витаминные напитки. В силу того, что школа №33 небольшая, здесь одновременно накрывают на 2 класса. Это позволяет обеспечить оптимальный температурный режим готовых блюд. Поэтому здесь процент несъеденной еды минимален, — рассказала Наталья Шулятьева.

В школе №26 ситуация немного иная. Здесь обучаются более 1500 школьников. Для них оборудован современный пищеблок и имеется большая столовая.

Родительский контроль прибыл в школу во время завтрака учащихся 4-х и 7-8-х классов. У младших школьников претензий не было, а старшие попросили почаще давать макароны.

Проверки питания в 26-й школе проходят регулярно. По словам Натальи Шулятьевой, родителей, которые жалуются на меню и качество еды, приглашают прийти на завтрак или обед, сесть рядом с ребенком и лично попробовать все блюда.

— Как правило, после таких дегустаций все жалобы снимаются. Ознакомиться с меню на 2 недели и на каждый день можно на сайте школы, – говорит Наталья Шулятьева.

Сотрудники пищеблока отметили, что все проблемные вопросы оперативно решаются при участии Комбината питания. Некачественные продукты на стол просто не попадут – их не пропустит бракеражная комиссия.

В следующий раз родительский контроль планирует посетить лицей №28. Здесь организована самостоятельная работа пищеблока от закупки продуктов до разработки меню и приготовления блюд.

Отметим, что в 2022 году бесплатное горячее питание в Кировской области получают более 56 тысяч учащихся младших классов.