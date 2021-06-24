Родителям юных кировчан расскажут о безопасном поведении детей на дорогах

В Кирове под руководством председателя правительства Александра Чурина прошло очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главной темой обсуждения стала профилактика детского травматизма на дорогах области.

ГИБДД поделилась аварийной статистикой. За первые 5 месяцев текущего года количество ДТП в регионе не снизилось. Нередко участниками аварий становятся дети, чаще всего – школьники в возрасте 8-9 лет.

Для информирования детей о правилах дорожного движения в Кировской области создан Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Среди его задач – пропаганда безопасности дорожного движения, а также создание информационно-образовательного пространства в сфере профилактики детского травматизма на дорогах.

Помимо этого в регионе действуют 252 отряда юных инспекторов движения. В них занимаются около 3 тысяч детей и подростков, которые участвуют в различных просветительских и профилактических мероприятиях.

Александр Чурин подчеркнул, что во избежание «детских» ДТП нужно вести информационно-разъяснительную работу не только с детьми, но и с их родителями. Одним из форматов такой работы может быть общее собрание, на котором родителям разъясняют важность соблюдения правил безопасности. Впрочем, это касается только младшего звена.

— Со средним и старшим звеном нужно работать по-другому, напрямую с детьми, — сказал председатель правительства.

Также Александр Чурин поручил проработать вопрос трансляции социальных роликов на тему безопасности дорожного движения перед показом фильмов в кинотеатрах и общественных местах.

Председатель правительства также попросил обратить особое внимание на организацию групповых перевозок школьников. В настоящее время для этого используется около 280 автобусов, закрепленных за образовательными учреждениями. Учреждения допобразования пользуются услугами частных перевозчиков. Учреждения дошкольного образования нуждаются в дополнительном транспорте. Александр Чурин поручил проработать этот вопрос.

В 2021 году на обеспечение безопасности дорожного движения будет выделено 712 миллионов рублей из средств дорожного фонда. 119 миллионов будут потрачены на дороги городской агломерации, 593 – на региональную сеть. 110 миллионов из последней суммы будет израсходовано на установку камер фото- и видеофиксации. На выделенные средства планируется

заменить 11 тысяч дорожных знаков

установить 10 километров барьерных ограждений

оборудовать 19 километров тротуаров

построить 12 километров стационарного уличного освещения

установить 33 светофора

нанести более 27 километров дорожной разметки.

Также будут восстановлены остановочные павильоны, оборудованы автостоянки и установлены шумовые полосы. Работы по обеспечению безопасности будут проведены на всех аварийно-опасных участках.

Как отметил Александр Чурин, качество дорожного покрытия в Кировской области улучшается с каждым годом. Это провоцирует водителей на превышение скоростного режима. Как следствие, растет число аварий.

— Уменьшить число ДТП можно, лишь соблюдая правила дорожного движения. Только безопасное поведение на дороге может спасти жизнь и здоровье человека. Для этого необходимо проводить дополнительные мероприятия, направленные на снижение количества мест концентрации ДТП, — обозначил председатель правительства.

Приведение дорог региона в нормативное состояние – один из первоочередных вопросов в работе областного правительства. По поручению губернатора Игоря Васильева финансирование данной сферы ежегодно увеличивается.

— Еще в 2016 году мы поставили задачу – нарастить финансировании дорожной отрасли. В результате с 2016 по 2020 годы на ремонт и строительство дорог было направлено более 31 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за прошлые 5 лет, — сказал Игорь Васильев.

На эти деньги в области было отремонтировано более 1180 километров дорог – в 1,5 раза больше, чем в прошлую пятилетку.